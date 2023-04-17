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РФ завдала Енергоатому збитків на 32 млрд грн

Про це інформує Енергоатом.

«Унаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» були пошкоджені або знищені», — пише пресслужба.

Повідомляється, що за попередньою оцінкою, вартість зруйнованого російською армією майна, будівель та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн.

Остаточний розмір втрат і збитків завданих Росією буде визначений після деокупації Запорізької атомної електростанції, повернення контролю над усім майном, перевірки й інвентаризації.

17 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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