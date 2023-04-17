В Україні задокументували понад 80 тис. воєнних злочинів російської армії Україна фактично стала членом НАТО, лишилося ухвалити політичне рішення — Резніков » РФ завдала Енергоатому збитків на 32 млрд грн Від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023 року унаслідок воєнних дій російського війська майно Енергоатому постраждало на 32 мільярди гривень Про це інформує Енергоатом. «Унаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» були пошкоджені або знищені», — пише пресслужба. Повідомляється, що за попередньою оцінкою, вартість зруйнованого російською армією майна, будівель та інфраструктурних об’єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн. Остаточний розмір втрат і збитків завданих Росією буде визначений після деокупації Запорізької атомної електростанції, повернення контролю над усім майном, перевірки й інвентаризації.