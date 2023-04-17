Накази віддавав особисто Пригожин: найманці ПВК Вагнера зізналися в розстрілі понад 20 українських дітей і підлітків

Про це вони розповіли російському проєкту Gulagu.net.

Азамат Улдаров і Олексій Савичев є колишніми в’язнями російських тюрем і екскомандирами підрозділів ПВК Вагнера. Їх обох помилував президент РФ Володимир Путін, наразі вони перебувають на території країни-агресора.

Упродовж тижня чоловіки давали свідчення під час відео- та аудіоопитувань для Gulagu.net. Вони розповіли, що накази віддавали і командири підрозділів ПВК Вагнера, і її засновник Євген Пригожин.

Вагнерівці поділилися із засновником проєкту Володимиром Осєчкіним подробицями розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з понад 50 пораненими полоненими й тими, хто відмовився виконувати злочинні накази про вбивство українців і полишив війну.

Також вагнерівці розповіли Осєчкіну про зачищення житлових будинків. Під час цього вони вбивали всіх, зокрема й дітей.

За словами Савичева, що після обміну військовополоненими у лютому 2023 року російські офіцери віддали наказ розстрілювати всіх тих, хто був старше 15 років.

«Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 і старше — усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 — 15-річні та 17-річні підлітки», — розповів він.

Найманець на питання про те, скількох мирних мешканців він убив, зазначив, що 15-річних українців «важко назвати мирними жителями». Також він додав, що в ПВК Вагнера невиконання наказів, зокрема й убивство цивільних, карається розстрілом.

Крім того, Савичев брав участь у масовому вбивстві поранених українських бійців і членів ПВК Вагнера у Бахмуті в січні 2023 року. Він зазначив, що там було близько 60 людей. Для вбивства він використав 30 гранат, після чого тіла спалили.

«Вони дихали, криків не було. Мені був наказ прийти, підірвати й підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що то вже не наші», — сказав бойовик.

Найманець Улдаров розповів, що його підрозділу дали команду «знищити всіх» під час штурму Соледара та Бахмута. За його словами, він «зачистив» підвал 9-поверхової будівлі, у якому було 300-400 цивільних, 40 з яких були дітьми.

«Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те що ми … Нам давали команду зачистити і знищити всіх… Ми йшли і вбивали всіх — жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема маленьких — п’ятирічних», — сказав найманець і додав, що «не мав вибору».

Крім того, Улдаров зізнався, що вистрілив у голову 5-річній дівчинці, коли вони заходили до Соледара і Бахмута.

«Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний», — розповів вагнерівець.

Також один із найманців поділився тим, що одного разу вагнерівці напилися і взяли в полон 15 кадирівців, оскільки ті не хотіли воювати.