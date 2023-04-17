«Гвардія наступу» поповниться новою бригадою «Хартія»

Про це він розповів в етері Еспресо.

Капітан НГУ дав коментар щодо початку набору до дев’ятої бригади «Гвардії наступу», яку формують у складі Нацгвардії на основі добровольчого формування територіальної громади «Хартія».

«Хартія» – це єдине ДФТГ в Україні, яке сформоване у більшості з цивільних людей, а на сьогодні переросло у бригаду Нацгвардії та долучилося до «Гвардії наступу». Це відбулося завдяки мотивації людей, які небайдужі та хочуть виконувати бойові завдання у складі всіх Збройних Сил та Національної гвардії. Кістяк бригади «Хартія» буде сформований саме з добровольців, які були у ДФТГ. Тобто це ті хлопці, які з деяких причин не були мобілізовані, а рік тому об’єдналися у «Хартію» для звільнення свого рідного міста Харкова та Харківської області», — розказав старший офіцер служби планування та підготовки штабів.

Іван Бабіч додав, що люди були з різних сфер діяльності, хтось був дизайнером, а хтось будівельник, хтось підприємець, були й військові.

«Ці бійці отримали базову підготовку, також індивідуальну та у складі груп-відділень. Вони виконували завдання у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Відповідно, ці люди будуть передавати наш досвід, який ми напрацювали за рік. Зазначу, що на виконання завдань відправляються тільки навчені та підготовлені бійці з відповідними елементами захисту та зі зброєю. До «Гвардії наступу» треба вступати», — наголосив Бабіч.