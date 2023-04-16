Україна та Росія провели великий Великодній обмін

«Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів»

Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ…

Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Великдень.

Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них.

Життя наших — найвища цінність для нас. «Герої мають бути живими», так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.