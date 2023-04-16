 
«  
  »

РФ втратила за добу в Україні 520 військових, 10 бронемашин та літак

російські військові окупанти
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2023 року ліквідували близько 182 тисяч 70 російських загарбників, і лише за минулу добу — ще 520 осіб

Про це у facebook повідомив Генштаб.

  • особовий склад ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3657 (+4) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 7083 (+10) од;
  • артилерійські системи – 2795 (+10) од;
  • РСЗВ – 538 (+3) од;
  • засоби ППО ‒ 284 (+1) од;
  • літаки – 308 (+1) од;
  • гелікоптери – 293 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерни – 5658 (+12) од;
  • спеціальна техніка ‒ 326 (+2).

Втрати ворога

Дані уточнюються.

16 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  