РФ втратила за добу в Україні 520 військових, 10 бронемашин та літак

Про це у facebook повідомив Генштаб.
- особовий склад ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3657 (+4) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7083 (+10) од;
- артилерійські системи – 2795 (+10) од;
- РСЗВ – 538 (+3) од;
- засоби ППО ‒ 284 (+1) од;
- літаки – 308 (+1) од;
- гелікоптери – 293 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
- крилаті ракети ‒ 911 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерни – 5658 (+12) од;
- спеціальна техніка ‒ 326 (+2).
Дані уточнюються.
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