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Дієві гарантії безпеки потрібні ще до вступу в НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні потрібні дієві гарантії безпеки ще до вступу до НАТО — вечірнє звернення президента

«Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс».

Президент назвав абсолютно реалістичною і цілком конкретною українську формулу миру.

«Росія повинна забратися з території України. Всієї України та всі окупанти. І кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати. Саме на таких принципах повернуться безпека та спокій у міжнародні відносини», — наголосив він.

16 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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