Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по районах скупчення ворога та збила літак Су-25

Про це стало відомо зі зведення від Генштабу.

Також зазначається, що минулої доби українські воїни збили ворожий літак Су-25.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів», — йдеться у дописі.

Противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів

«Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», — зазначається у дописі.

Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворог здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

Лиманський напрямок: обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них — Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

Міноборони РФ перенесло початок навчання офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня через значні втрати

РФ щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки. Відомо, що міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

«Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів», — йдеться у дописі.

Додається також, що нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК «Вагнер» із «запрошенням» до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.