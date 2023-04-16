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Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по районах скупчення ворога та збила літак Су-25

Про це стало відомо зі зведення від Генштабу.

Також зазначається, що минулої доби українські воїни збили ворожий літак Су-25.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів», — йдеться у дописі.

Противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів

«Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів», — зазначається у дописі.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворог здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

Лиманський напрямок: обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них — Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

Міноборони РФ перенесло початок навчання офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня через значні втрати

РФ щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки. Відомо, що міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

«Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів», — йдеться у дописі.

Додається також, що нещодавно в інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації ПВК «Вагнер» із «запрошенням» до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.

16 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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