Археологи утверждают: Понтий Пилат был «хорошим парнем» и действовал во благо иудеев

Такой образ был прочно закреплен за прокуратором на протяжении почти 2 тысячелетий, однако сейчас появились данные, которые могут оправдать Понтия Пилата на суде истории.

Раскопки древней дороги в Иерусалиме

Еще в 1894 году британские археологи обнаружили в Иерусалиме остатки древней дороги, которая соединяла два важных (как для иудеев, так и для христиан) культовых места – Силоамскую купель и Храмовую гору. Однако тогда работы в силу ряда причин не были продолжены. Находку внесли в документы и забыли о ней на долгие годы.



Древняя дорога к Иерусалимскому храму / Источник: icocnews.ru

В 2019 году группа археологов из Университета Тель-Авива и Управления древностей государства Израиль полностью раскопали участок этой дороги общей длиной в 220 метров. Стало очевидно, что этот маршрут был построен для удобства иудейских верующих. Ведь с помощью его они могли добраться от источника со свежей родниковой водой до главного своего святилища – Иерусалимского храма.

Главным же открытием израильских археологов стала находка практически неопровержимых доказательств того, что эта дорога была построена по распоряжению самого Понтия Пилата.

100 и одна монета

Что же, по мнению исследователей, стало тем веским доводом протекции римского префекта в сооружении столь важного пути для иудеев? Археологи обнаружили под брусчаткой дороги, ведущей от Силоамской купели к Храмовой горе, 101 древнюю монету. После проведения процедуры точного датирования ученые установили, что самые поздние из найденных монет были выпущены в обиход примерно в 30-31 годах нашей эры.



Монеты, найденные на раскопках дороги в Иерусалиме / Источник: ja-tora.com

Историки напомнили, что Понтий Пилат был римским префектом Иудеи в период с 26 по 36 год н. э. Кроме того, отсутствие среди найденных денег монет более позднего времени свидетельствует о том, что основное строительство этой дороги пришлось на то время, когда именно Пилат правил Иудеей.

Проблемы имиджа

Все документальные источники, которые были ранее доступны историкам, представляют Понтия Пилата в образе эдакого «плохого парня». Помимо библейских текстов, нелицеприятно об этом римском правителе Иудеи отзывается в своих трудах современник Пилата – грекоязычный еврейский философ и мыслитель Филон Александрийский.



Филон Александрийский. Средневековая гравюра / Источник: wikimedia.org

Он описывает годы правления Понтия Пилата как времена, в которые жители Иудеи повсеместно терпели религиозные притеснения, страдали от произвола, грабежей и взяточничества римлян. Нередки были, по свидетельству Филона Александрийского, и смертные казни, которые Пилат назначал безо всяких судебных разбирательств.

В трудах философа описано, что после одного из таких нарушений, которое в понимании людей было ничем иным, как полным произволом, иудеи пожаловались на Понтия Пилата самому римскому императору Тиберию.



Римский император Тиберий. Реконструкция лица / Источник: ancientrome.ru

Последовали ли за этим какие-то санкции – неизвестно. Вот только большинство ученых уже давно выдвигали предположение, что Филон Александрийский попросту описал «плохого римского правителя», которому тут же в своих документах противопоставил образ «местного доброго царя» Иудеи.

Еще одним критиком Понтия Пилата был Иосиф Флавий – известный историк I в. н. э. Сразу же стоит добавить, что он был иудеем, который добровольно сдался римским войскам Веспасиана во время штурма Иерусалима. Так вот, в своих исторических трудах Иосиф Флавий, в частности, описывал, как Понтий Пилат оскорбительно повел себя с иудеями.



Иосиф Флавий. Бюст I века н. э. / Источник: pinterest.com

Флавий пишет, что римский префект взял из священной казны Иерусалимского храма внушительную сумму денег. На эти средства якобы Пилат обязался построить новый акведук в главном городе Иудеи. Когда же горожане начали протестовать против такого «нецелевого использования» храмовых денег – по приказу Понтия Пилата выступления людей были жестоко подавлены римскими солдатами. Кроме того, Иосиф Флавий упоминает еще несколько случаев откровенных оскорблений и унижений религиозных чувств иудеев.

Спасибо Пилату и Богу за твердую к Храму дорогу

Все подобные свидетельства современников Понтия Пилата рисуют картину деспотичного тирана, презирающего иудеев, их быт, культуру и религию. Однако современные ученые не согласны с такой характеристикой римского префекта, отправившего на смерть Христа. Вряд ли бы правитель, надменно относящийся к своим вассалам, организовывал и финансировал строительство столь важного объекта инфраструктуры, коим была иерусалимская дорога от купели к Храму.



Раскопки дороги к Иерусалимскому храму / Источник: inlight.news

Израильские археологи в своем научном отчете подробно описали находку. Согласно их исследованиям, дорога, построенная Понтием Пилатом для паломников-иудеев, имела общую протяженность в 600 метров. Довольно широкая (8 метров), она была построена по принципу ступенчатой улицы, что облегчало пеший подъем по ней от Силоамской купели к Иерусалимскому храму.

По подсчетам экспертов, на укладку этой дороги было израсходовано примерно 10 тысяч тонн каменной брусчатки. Такое строительство в ту пору было весьма дорогостоящим. Можно, конечно, предположить, что средства на проведение работ собраны были самими иудеями, однако это маловероятно.



На раскопках дороги Понтия Пилата в Иерусалиме / Источник: grimnir74.livejournal.com

Во-первых, подобное масштабное строительство должно было быть согласовано с римскими властями. Если же учесть тот факт, что дорога имеет наиболее практическое значение для паломников иудеев, а Пилата его современники описывали едва ли не как «ярого антисемита» – вряд ли бы римский префект дал добро на реализацию подобного проекта.

Во-вторых, такая дорога ввиду своей дороговизны была бы «лакомым куском» для взяточников и коррупционеров, которых, по свидетельствам тех же Филона Александрийского и Иосифа Флавия, было предостаточно в органах римской власти. Тогда бы разбазаривание средств в лучшем случае стало причиной громкого скандала, который «проеврейские» историки обязательно бы упомянули в своих трудах. Ну или же дорога попросту не была бы достроена.



Панорама раскопок в Иерусалиме: Источник: ja-tora.com

По мнению экспертов, которое они озвучили в своей статье, опубликованной изданием Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, нельзя рассматривать период правления Пилата как эпоху коррупции или корыстолюбия римских властей. Резюмируя это, можно сказать, что префект Рима Понтий Пилат был даже в некоторой степени «своим парнем» для верующих иудеев.