36 співробітників української авіакомпанії SkyUp застрягли у Судані після початку бойових дій

Про це поінформувала пресслужба SkyUp.

Зазначається, що в африканській країні Судан нині перебувають 36 співробітників та 2 літаки української авіакомпанії. Із людьми підтримують зв’язок, вони у «відносно безпечному місці».

«Наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох наших літаків, які знаходяться в аеропорту міста Хартум. На цей час неможливо встановити стан літака та можливі пошкодження», — поінформували в SkyUp.

У пресслужбі нагадали, що українські літаки перебувають в країні, де 15 квітня розпочалися бойові дії, у межах контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023- го вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-Ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

«Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із посольством України в Єгипті, почесним консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо», — наголосили в компанії.

За інформацією видання Avianews, один з двох українських бортів загорівся на території аеропорту міста Хартум.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пізніше повідомив про перевезення українських авіаторів подалі від аеродрому.

«Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти», — наводить його слова Hromadske.

Він додав, що члени українського екіпажу зараз перебувають у безпечному місці, ними опікується український почесний консул у Судані.

За його словами, МЗС та посольство України в Єгипті, що відповідає за Судан, тримають питання безпеки українських громадян у Судані «на особливому контролі».