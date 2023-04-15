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У Москві скасували першотравневий парад — бояться атаки

першотравневий парад У Москві
У столиці РФ не проводитимуть святкові демонстрації до 1 Травня через високий ризик терористичної загрози

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок Олександра Шершукова.

«У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів», — заявив Шершуков.

Причиною скасування параду назвали високу імовірність терористичної загрози, у тому числі навіть у регіонах, віддалених від місць проведення «спеціальної військової операції», а саме війни в Україні.

15 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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