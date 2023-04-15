У Москві скасували першотравневий парад — бояться атаки

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на віцепрезидента федерації профспілок Олександра Шершукова.

«У столиці не буде ходи та мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів», — заявив Шершуков.

Причиною скасування параду назвали високу імовірність терористичної загрози, у тому числі навіть у регіонах, віддалених від місць проведення «спеціальної військової операції», а саме війни в Україні.