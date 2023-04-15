У Москві скасували першотравневий парад — бояться атаки У Маріуполі пролунали два потужних вибухи » У групі щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ вже 34 країни Кількість країн-учасниць групи, що працює над створенням спецтрибуналу щодо російського злочину агресії, зросла до 34. Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Кулеба розповів, що до групи приєднується ще одна країна – Коста-Ріка. «Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України – збільшуючи загальну кількість країн до 34», – зазначив Дмитро Кулеба.