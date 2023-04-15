Байден планує незабаром офіційно оголосити про участь у виборах президента США На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки » Росія втратила за добу в Україні 460 військових, 4 бронемашини та 3 танки Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні понад 181 тис. військових та 3653 танки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року Російська Федерація втратила: особовий склад ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3653 (+3) од;

бойові броньовані машини ‒ 7073 (+4) од;

артилерійські системи – 2785 (+1) од;

РСЗВ – 535 (+0) од;

засоби ППО ‒ 283 (+0) од;

літаки – 307 (+0) од;

гелікоптери – 293 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);

крилаті ракети ‒ 911 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5646 (+6) од;

спеціальна техніка ‒ 324 (+3). Дані уточнюються.