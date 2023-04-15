Росія втратила за добу в Україні 460 військових, 4 бронемашини та 3 танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:
- особовий склад ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3653 (+3) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7073 (+4) од;
- артилерійські системи – 2785 (+1) од;
- РСЗВ – 535 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 283 (+0) од;
- літаки – 307 (+0) од;
- гелікоптери – 293 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
- крилаті ракети ‒ 911 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5646 (+6) од;
- спеціальна техніка ‒ 324 (+3).
Дані уточнюються.
Leave a Reply