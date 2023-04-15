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Росія втратила за добу в Україні 460 військових, 4 бронемашини та 3 танки

російські військові окупанти
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні понад 181 тис. військових та 3653 танки

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:

  • особовий склад ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3653 (+3) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 7073 (+4) од;
  • артилерійські системи – 2785 (+1) од;
  • РСЗВ – 535 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 283 (+0) од;
  • літаки – 307 (+0) од;
  • гелікоптери – 293 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5646 (+6) од;
  • спеціальна техніка ‒ 324 (+3).

Втрати окупантів

Дані уточнюються.

15 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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