Приголомшливі втрати: спецназ ГРУ РФ втратив 90-95% бійців в Україні

Підрозділи російських спецпризначенців втратили до 95% бійців у війні проти України. На відновлення боєздатності їм знадобиться десять років.

Про це з посиланням на секретні документи Пентагону повідомляє The Washington Post.

Такий рівень втрат у США пояснюють тим, що російське командування використало спецсили не за призначенням. Як правило, у задачах спецсил секретні місії, але елітні підрозділи посилали просто на передову спільно зі звичайною піхотою.

Про масштаби втрат свідчать зокрема супутникові знімки, зроблені у листопаді 2021 та листопаді 2022 рр. На першому полігон 22-ї окремої бригади спецсил у Ростовській області буквально забитий військовою технікою. На другому, зробленому за кілька місяців після повернення з України, її значно менше. За оцінками американських військових, кількість армійських бронеавтомобілів-позашляховиків “Тигр”, якими користуються бійці спецсил, скоротилася більш ніж удвічі.

Так, 22-а та дві інші бригади російських спецсил втратили 90-95% особового складу. У 346-й бригаді спецсил із 900 осіб залишилося 125. Водночас у документах не уточнюється, скільки силовиків було вбито, а скільки поранено.

При цьому у документах наголошується, що солдатам спецсил потрібно не менше чотирьох років спеціальної підготовки, а отже, Росії може знадобитися ціле десятиріччя, щоб поновити спецсили.