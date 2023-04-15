Підозрюваному у зливі документів Пентагону Джеку Тейшейрі висунули обвинувачення

Про це повідомляє BBC.
Раніше підозрюваному, а тепер обвинуваченому Джеку Тейшейрі пред’явлено такі офіційні звинувачення у зв’язку з витоком сотень секретних документів із сервера Discord:
- несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону;
- несанкціоноване видалення та зберігання секретних документів.
Чоловік постав у суді в кайданках та тюремній робі. Йому загрожує до 10 років утримання під вартою за однією статтею, та 5 — за другою.
Арешт 21-річного Джека Тейшейри стався після стрімкого пошуку урядом США особи розповсюджувача інформації, який опублікував секретні документи на платформі соціальних мереж, популярній серед любителів відеоігор.
Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г.
Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.
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