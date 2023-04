На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією » Підозрюваному у зливі документів Пентагону Джеку Тейшейрі висунули обвинувачення Підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Чоловік постав перед федеральним суддею у місті Бостон у кайданках і тюремній робі Про це повідомляє BBC. Раніше підозрюваному, а тепер обвинуваченому Джеку Тейшейрі пред’явлено такі офіційні звинувачення у зв’язку з витоком сотень секретних документів із сервера Discord: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону;

несанкціоноване видалення та зберігання секретних документів. Чоловік постав у суді в кайданках та тюремній робі. Йому загрожує до 10 років утримання під вартою за однією статтею, та 5 — за другою. Арешт 21-річного Джека Тейшейри стався після стрімкого пошуку урядом США особи розповсюджувача інформації, який опублікував секретні документи на платформі соціальних мереж, популярній серед любителів відеоігор. Раніше видання The New York Times повідомило, що гвардієць Джек Тейшейра курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об’єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор. Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г. Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.