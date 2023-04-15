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Під час виступу прем`єра Японії пролунав вибух, його евакуювали

Під час виступу прем`єра Японії пролунав вибух, його евакуювали
Під час передвиборчого виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди на вулиці у Сайгасакі пролунав вибух, в результаті чого політика евакуювали з місця.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Попередньо зазначається, що у бік Кішіди кинули щось схоже на димову шашку. Японські чиновники кажуть, що Кішіда не постраждав, його відвезли у безпечне місце під охороною поліції.

На відео, опублікованому японською телекомпанією NHK, видно, як представники громадськості втікають, а одного чоловіка затримують після інциденту.

Зазначається, що зловмисника заарештували за «підозрою в насильницькому перешкоджанні ділової активності іншої особи» та доставили до західного відділку поліції Вакаяма для допиту. Інші деталі не наводяться.

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Член міської ради, який був присутній на місці події, розповів журналістам, що незадовго до вибуху побачив, як «циліндричний срібний предмет» пролетів приблизно у кількох метрах перед ним.

15 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости

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