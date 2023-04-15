Під час виступу прем`єра Японії пролунав вибух, його евакуювали

Під час передвиборчого виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди на вулиці у Сайгасакі пролунав вибух, в результаті чого політика евакуювали з місця.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Попередньо зазначається, що у бік Кішіди кинули щось схоже на димову шашку. Японські чиновники кажуть, що Кішіда не постраждав, його відвезли у безпечне місце під охороною поліції.

На відео, опублікованому японською телекомпанією NHK, видно, як представники громадськості втікають, а одного чоловіка затримують після інциденту.

Зазначається, що зловмисника заарештували за «підозрою в насильницькому перешкоджанні ділової активності іншої особи» та доставили до західного відділку поліції Вакаяма для допиту. Інші деталі не наводяться.

Член міської ради, який був присутній на місці події, розповів журналістам, що незадовго до вибуху побачив, як «циліндричний срібний предмет» пролетів приблизно у кількох метрах перед ним.