Зеленська та Матвійчук увійшли у список найвпливовіших людей планети від Time

Рейтинг складений американським журналом Time.

Українки представлені в категорії «Лідери».

Крім них у цій категорії також присутні президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, заарештований за наказом Путіна журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович та інші.

Про Зеленську написала дружина Байдена Джил, а про Матвійчук – Гілларі Клінтон.

«Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном за народ України, але вона відповіла на цей виклик із безмежною мужністю. Вона могла забрати свою сім’ю і втекти. Яка мати стала б її звинувачувати? Але вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати всьому світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей — заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців», — написала Джил Байден.

Гілларі Клінтон так відгукнулася про Олександру Матвійчук:

«Відома у свої 39 років правозахисниця Олександра Матвійчук присвятила своє життя захисту демократії. Олександра та її команда в Центрі громадянських свобод — правозахисній організації, розташованій у Києві, — прагнули зробити Україну демократичнішою та документувати воєнні злочини Росії проти цивільного населення… Документуючи злодіяння Росії, щоб винні могли постати перед судом, вона доводить, що жінки — не просто жертви війни, вони можуть бути провідниками миру і справедливості».

Time 100 – щорічний список найвпливовіших людей у світі за версією цього американського журналу. Вперше опублікований в 1999 році як результат дискусії серед американських учених, політиків і журналістів.