Залужний зустрівся з начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції: попросив надати Україні винищувачі

Про це він повідомив у Telegram.

Залужний назвав візит французького колеги чітким сигналом підтримки української армії з боку Парижа.

«З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16», — написав головнокомандувач ЗСУ.

«Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі», — додав він.

Залужний наголосив, що Збройні Сили України готові ділитися бойовим досвідом із партнерами.