 
«  
  »

Залужний зустрівся з начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції: попросив надати Україні винищувачі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генерала армії Тьєрі Бюркаром

Про це він повідомив у Telegram.

Залужний назвав візит французького колеги чітким сигналом підтримки української армії з боку Парижа.

«З генералом Бюркаром провели змістовні перемовини. Ознайомив із ситуацією на фронті. Детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16», — написав головнокомандувач ЗСУ.

«Домовилися продовжувати співпрацю та підтримувати діалог і надалі», — додав він.

Залужний наголосив, що Збройні Сили України готові ділитися бойовим досвідом із партнерами.

14 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  