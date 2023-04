Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Нові дані розсекречених матеріалів Пентагону Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами » “Витік” документів Пентагону не нашкодить результатам українського контрнаступу, – Буданов Витік” документів Міністерства оборони США не зможе нашкодити українському контрнаступу. Про це в коментарі ABC заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. “Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо не буде проблем, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції”, – заявив Буданов. Він додав, що Київ і Вашингтон звʼязалися одразу після “зливу”. Стосовно результатів контрнаступу він сказав: “Я думаю, найближчим часом це всі побачать і відчують”. Буданов визнав, що “успіх цієї наступальної операції вкрай потрібен” – не лише українцям, а й їхнім союзникам. Хоча він зазначив, що платники податків країн, які підтримують оборону України, таких як США, очікують результатів, Буданов сказав, що йому невідомо ні про якісь вимоги з боку західних союзників, ні про те, що подальша підтримка буде залежати від успіху на полі бою. Керівник ГУР укотре висловив упевненість у поверненні Криму і висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента РФ Володимира Путіна та провальний “зимовий наступ”, що приніс окупантам мінімальні успіхи та значні втрати. Передісторія На початку квітня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у Twitter і Telegram нібито засекречених військових документів із планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу. Зазначається, що документи не містили конкретних планів бойових дій. Частина звітів базується нібито на таємного прослуховуванні українського керівництва. Надалі стало відомо про інші “витоки”, які стосуються не лише України, а й інших країн світу. Серед сфотографованих документів, які були опубліковані відносно недавно – матеріали про ситуацію на фронті в Україні, супутникові знімки руйнувань, завданих російськими ракетами українській енергетичній інфраструктурі, потенційні траєкторії польоту балістичних ракет КНДР, якби Пхеньян надумав цілити по території США, фотографії китайської повітряної кулі, яка залетіла до Сполучених Штатів і яку врешті збили. “Витік” документів розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, крім іншого, показують оцінку американців: повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, який триватиме “далеко після 2023 року”. В українській військовій розвідці інформацію про “витік” секретних даних назвали фейком. За висновками експертів, частина файлів та зображень могла бути модифікована в інтересах Росії та повторно злита в інтернет. США також вважають, що частина з документів уже сфальшована Росією. Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. Водночас надалі CNN інформувало, що через “витік” Україна змінила деякі військові плани. Міністр оборони США Ллойд Остін 11 квітня заявив, що витік секретних документів Пентагону сприймається дуже серйозно, з цього приводу триває розслідування Міністерства юстиції США. Журналісти Bellingcat зазначили, що “конфіденційні документи”, датовані березнем, були спочатку розміщені на платформі Discord і розповсюджувалися зокрема на комп’ютерній грі Minecraft і фендомі філіппінської знаменитості у YouTube. Згодом витік документів поширився на інші сайти, і лише потім інформація почала з’являтися на проросійських каналах у телеграм та у світових медіа. У Bellingcat також звертають увагу на те, що опубліковані в мережі документи були сфотографовані, а не відскановані. 28 лютого один з користувачів таємного сервера, нібито підліток, опублікував кілька десятків фото з таємними документами на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTube-блогером “wow_mao”, і так почався масштабніший витік. У своїх розслідуваннях 12-13 квітня видання Washington Post і New York Times з’ясували, що за масштабним “витоком” може стояти співробітник американської “військової бази”, який нібито “злив” їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки. При цьому NYT визначили: це 21-річний член розвідувального підрозділу ВПС Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра. Компанія з кількадесят осіб, яку об’єднував інтерес до вогнепальної зброї, військового спорядження та расистські меми, сформувалася у 2020 році закриту групу Thug Shaker Central на геймерській платформі Discord. У 2022 році один користувач з нікнеймом “OG” (Джек Тейшейрв) вперше опублікував документ із маловідомими абревіатурами, після чого один за іншим публікувалися ще сотні подібних секретних файлів. “OG” нібито казав друзям, що знає “таємниці, які влада ховає від звичайних людей”. “OG” публікував по кілька документів на тиждень, починаючи з кінця 2022 року. На фотографіях подекуди були зафіксовані деталі кімнати, які потенційно могли натякнути слідчим на місце витоку. Один з друзів розповів WP, що “OG” в питанні війни Росії проти України не був ні на чиєму боці. Папка на сервері, де він публікував документи про війну РФ проти України, нібито називалася “bear-vs-pig”. При цьому друг сказав, що “OG” часто говорив про силові структури та розвідку США як “зловісну силу, яка хоче контролювати громадян”, про “надмірний контроль” американської влади, та що влада “ховає від громадськості жахливу правду”.