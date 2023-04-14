Військове керівництво РФ збиралося зрадити Путіна. Нові дані розсекречених матеріалів Пентагону

Оприлюдненні секретні урядові документи США свідчать про розкол російського керівництва.

Про це пише DW.

Зокрема зазначається, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов могли брати участь в саботажі військових дій. Вони намагались якнайшвидше закінчити війну між Росією та Україною.

Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на Південь.

Видання зазначає, що для реалізації плану з припинення війни вони призначили дату, коли кремлівський диктатор Путін, який страждає від онкозахворювання, мав розпочати курс хіміотерапії і не зміг би впливати на те, що відбувається.

Однак Герасимов в останній момент передумав. До слова, в DW наголосили, що підтверджень цієї інформації їм знайти не вдалося.