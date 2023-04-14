У Південній Кореї платитимуть самотнім людям, аби підтримати їх повернення у суспільство

Про це пише CNN.

Зазначається, що деякі громадяни Південної Кореї настільки відрізані від суспільства, що уряд ухвалив рішення підтримати їх соціалізацію шляхом грошових виплат.

Міністерство гендерної рівності та сім’ї оголосило, що щомісяця виділятиме по 500 доларів кожному громадянину, який відповідає зазначеним критеріям. Людині має бути від 9 до 24 років, а її дохід повинен бути нижчим від прибутку середньостатистичного громадянина — у Південній Кореї ця сума сягає близько 4 тисяч доларів США на сім’ю з чотирьох людей.

«Відлюдьки можуть мати повільніший фізичний розвиток через нестабільний спосіб життя та незбалансоване харчування і, ймовірно, зіштовхуються з психічними труднощами, такими як депресія, через втрату соціальних ролей та затримку адаптації», — пояснили у міністерстві.