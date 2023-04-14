У МЗС вважають, що Крим буде звільнено і військовим, і дипломатичним шляхом

Україна розглядає як військовий, так і дипломатичний шлях деокупації Криму, а також не виключає змішаного варіанту — перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю «Укрінформу»

«Мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи – і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину – дипломатичним.

Крим, – і про це каже президент Зеленський, і все керівництво країни, – невід’ємна частина України.

І міністр сьогодні у промові (на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті – ред.) також сказав, що якщо ви чуєте голоси, що десь там можна Крим повертати після, що давайте спочатку одне, а потім інше – то це є неправдою і Україна відхиляє і категорично не погоджується з такими думками.

По-друге – повернення Криму визначатиме сама Україна. І маючи війну, цей шлях, вочевидь, буде реалізовано двома треками – і військовим, і дипломатичним».

Джапарова вважає головною перемогою України в питанні Криму те, що «світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України».