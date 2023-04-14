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У Мелітополі пролунав вибух біля залізничного депо, де стоїть техніка окупантів

У Мелітополі пролунав вибух біля залізничного депо, де стоїть техніка окупантів – мер

Вранці 14 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо, де окупанти накопичують свою техніку і де облаштували ремонтну базу —  офіційний мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин, колаборант Володимир Рогов у Telegram

«Ранок для ворога розпочався зовсім негарно – у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо. Деталі повідомимо згодом. Але ворог там концентрує техніку і боєприпаси. І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована».

Мер також розповів, що напередодні близько 9 вечора в районі мелітопольського аеродрому чули перестрілку і вибухи. Федоров припускає, що скоріше за все це було через те, що окупанти щось не поділили між собою.

Колаборант Рогов також повідомив, що вранці в Мелітополі пролунав вибух. Водночас пособник окупантів переконує, що це вибухнув газовий балон в одному з гаражів на вулиці Радищева, 58.

За його словами, постраждав господар будинку.

14 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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