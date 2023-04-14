Розвідка Британії: РФ активізувала наступ на Бахмут

Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою «Вагнера».

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони Росії та групи «Вагнера» покращили взаємодію», – йдеться в огляді.

Українська оборона, за даними відомства, все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії.

«Штурмові групи «Вагнера» продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи «Вагнера» з північного та південного флангів операції», – повідомляють у Міноборони Британії.

Як зазначається, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які були змушені віддати.