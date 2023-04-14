Росія втратила за добу в Україні 500 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 14 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:
- особового складу – близько 181 090 (+500) осіб
- танків – 3650 (+4)
- бойових броньованих машин – 7069 (+16)
- артилерійських систем – 2784 (+7)
- РСЗВ – 535 (+0) од.
- засобів ППО – 283 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
- спеціальної техніки – 321 (+1)
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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