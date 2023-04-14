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Росія втратила за добу в Україні 500 військових

втрати окупантів
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 181 тис. військових, 3650 танків, 535 реактивних систем залпового вогню

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 14 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:

  • особового складу – близько 181 090 (+500) осіб
  • танків – 3650 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7069 (+16)
  • артилерійських систем – 2784 (+7)
  • РСЗВ – 535 (+0) од.
  • засобів ППО – 283 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  –  2339 (+0)
  • крилатих ракет – 911 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
  • спеціальної техніки – 321 (+1)

Остаточні втрати ворога уточнюються.

14 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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