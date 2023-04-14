Пентагон перегляне механізм доступу до розвідданих після витоку секретних документів Зеленська та Матвійчук увійшли у список найвпливовіших людей планети від Time » Росія втратила за добу в Україні 500 військових Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 181 тис. військових, 3650 танків, 535 реактивних систем залпового вогню Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 14 квітня 2023 року Російська Федерація втратила: особового складу – близько 181 090 (+500) осіб

танків – 3650 (+4)

бойових броньованих машин – 7069 (+16)

артилерійських систем – 2784 (+7)

РСЗВ – 535 (+0) од.

засобів ППО – 283 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)

спеціальної техніки – 321 (+1) Остаточні втрати ворога уточнюються.