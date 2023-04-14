росія може забезпечити свою армію людьми для війни на виснаження, — Генштаб

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Найбільш ймовірно, що кремль продовжить приховану мобілізацію населення. Тим часом для запобігання протестам, насамперед в густонаселених районах, режим путіна уникає масової мобілізації центральних регіонів країни та надає пріоритет призову до збройних сил осіб з найбільш депресивних районів», — зазначив Громов.

Для збільшення чисельності контрактників росіяни анонсували призов понад 400 тисяч осіб. Також вони планують призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

«Та, незважаючи на погіршення соціально-демографічної та економічної ситуації у росії, агітаційні кампанії на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутися додому у пакеті та не виявляє бажання укладати контракти з так званою другою армією світу», — додав представник Генштабу.

За даними Громова, військкомати росії визнають відставання у виконанні плану призову на контракт. Відомо, що протягом трьох місяців у Волгоградській області з 7 800 осіб запланованих на рік призвали лише 134. Це лише 7% від квартальної потреби. У Саратовській області — з 7 600 призвані 270, це 14%.

Тим часом кремль вишукує нові способи вербування росіян. Так, судовим виконавцям наказали надати дані про боржників, а судам — прискорити розгляд справ, щоб спонукати порушників приєднатися до армії.

«Для цього запропонували залучати іноземних громадян — таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з РФ та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини у росії», — пояснив Громов.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територій України триває активне формування альтернативних ПВК. Згідно із даними, такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу як «Вагнера».

«Загалом не варто недооцінювати мобілізаційні можливості рф, зважаючи на значний мобілізаційний ресурс. росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для тривалої війни на виснаження», — наголосив військовий.