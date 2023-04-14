 
«  
  »

Російська ФСБ заявила про затримання у Криму «учасників» проукраїнського добровольчого батальйону

ФСБ
14 квітня російська спецслужба повідомила про затримання двох «учасників» кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму

Про це інформують у Крим.Реалії.

«ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників «українського національного батальйону», — пише відомство.

Повідомляється, що російська спецслужба затримала громадян України 1996 та 1999 років народження.

На тимчасово окупованому півострові Крим заявили, що чоловіки у 2017 році вступили до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.

Затриманим загрожують тривалі терміни.

Додаткових подробиць нині немає.

Також 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях

14 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  