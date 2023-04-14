У Південній Кореї платитимуть самотнім людям, аби підтримати їх повернення у суспільство На НПЗ у Швеції затримали російську шпигунку » Російська ФСБ заявила про затримання у Криму «учасників» проукраїнського добровольчого батальйону 14 квітня російська спецслужба повідомила про затримання двох «учасників» кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму Про це інформують у Крим.Реалії. «ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників «українського національного батальйону», — пише відомство. Повідомляється, що російська спецслужба затримала громадян України 1996 та 1999 років народження. На тимчасово окупованому півострові Крим заявили, що чоловіки у 2017 році вступили до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана. Затриманим загрожують тривалі терміни. Додаткових подробиць нині немає. Також 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях