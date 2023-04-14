Російська ФСБ заявила про затримання у Криму «учасників» проукраїнського добровольчого батальйону

Про це інформують у Крим.Реалії.
«ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників «українського національного батальйону», — пише відомство.
Повідомляється, що російська спецслужба затримала громадян України 1996 та 1999 років народження.
На тимчасово окупованому півострові Крим заявили, що чоловіки у 2017 році вступили до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.
Затриманим загрожують тривалі терміни.
Додаткових подробиць нині немає.
Також 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях
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