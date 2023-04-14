Розвідка Британії: РФ активізувала наступ на Бахмут » Під Києвом затопило переправу до Іванкова У селищі Іванків на Київщині через опади розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища. Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram «Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту». Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі. Поліція просить людей бути обережними.