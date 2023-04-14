Під Києвом затопило переправу до Іванкова

У селищі Іванків на Київщині через опади розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram
«Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту».
Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки.
Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.
Поліція просить людей бути обережними.
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