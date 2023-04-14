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Під Києвом затопило переправу до Іванкова

У селищі Іванків на Київщині через опади розмило дамбу місцевого ставка – вода затопила вулиці населеного пункту, а також тимчасову переправу до селища.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

«Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Нагадаю, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту».

 

Деталі: Станом на ранок 14 квітня міст в Іванкові закритий для пересування будь-якої транспортної техніки.

 

Наразі об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі.

 

Поліція просить людей бути обережними.

14 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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