Пентагон перегляне механізм доступу до розвідданих після витоку секретних документів

Про це інформує CNN.

За словами Остіна, перегляд механізму доступу до розвідданих здійснюватиме заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки. Він вивчатиме, зокрема, «процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати наші зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів».

«Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни», — наголосив Остін.

Очільник міноборони США також похвалив мін’юст та ФБР за арешт 21-річного гвардійця Джека Тейшейри, призначеного до Національної військово-повітряної гвардії Массачусетса. За попередніми даними, саме він може стояти за витоком секретних документів, у яких, зокрема, міститься інформація про війну в Україні.

«Міністерство оборони в тісному партнерстві з розвідувальною спільнотою та нашими міжвідомчими партнерами продовжить розгляд наслідків цього несанкціонованого розголошення для національної безпеки», — наголосив Остін.