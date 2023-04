росія може забезпечити свою армію людьми для війни на виснаження, — Генштаб У Мелітополі пролунав вибух біля залізничного депо, де стоїть техніка окупантів » Не только «Друзья»: 6 современных сериалов для изучения английского Итак, вы решили расширить словарный запас и улучшить навыки аудирования. Но мысль о том, чтобы часами слушать новости BBC, наполняет вас ужасом? Не волнуйтесь, мы составили список увлекательных сериалов, которые помогут вам прокачать английский и весело провести время! Сохраняйте подборку и запаситесь попкорном! Сериалы на американском английском Несомненно, Friends — это один из самых популярных сериалов для изучения английского. Вы ведь смотрели несколько эпизодов, не так ли? Однако некоторые преподаватели считают, что лексика «Друзей» безнадежно устарела, фразы середины 90-х кажутся вычурными и неестественными. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на более свежие сериалы. Brooklyn Nine-Nine Забавный американский ситком в стиле полицейского шоу. Персонажи очаровательные, серии всего по 30 минут, сюжет легкий и динамичный. Здесь разговорная речь и модный сленг удачно сочетаются с официальным английским. Возможно сначала диалоги будет немного сложно понять, но уже после первых серий вы будете говорить как коренной житель Бруклина. Полезная лексика: noice — произносится с ударением, означает что-то очень приятное и хорошее. Это сленговый способ сказать very nice. Stranger Things Захватывающий сериал «Очень странные дела» понравится любителям фантастики. Некоторые выдуманные слова, могут быть сложными для понимания, например, The Upside Down (параллельная вселенная, о которой идет речь в сериале). Но в целом главные герои говорят медленно и четко, поэтому за сюжетной линией интересно следить. Полезная лексика: weirdo — чудак; описание человека, который ведет себя эксцентрично и вызывает негодование. Modern Family Большинство актеров «Американской семейки» — дети. Благодаря простой лексике и понятному произношению, вам будет легко выучить английский с этим веселым сериалом. Герои часто объясняют многие английские фразы колумбийке Глории (которую играет София Вергара), что поможет вам усвоить интересные выражения и идиомы. Полезная лексика: kick out — выгонять или увольнять кого-то; фразовый глагол. Сериалы на британском английском The Crown Лучший способ выучить «язык монархов». Сериал рассказывает о жизни Елизаветы ІІ от коронации до последних лет жизни, раскрывает секреты жизни в королевской семье. С «Короной» вы получите шикарный британский акцент и узнаете много нового об истории британской монархии. Полезная лексика: sovereign — владыка, верховный правитель. Sherlock Познакомьтесь с культовым британским литературным персонажем Шерлоком Холмсом в забавной современной интерпретации. Хотя актер Бенедикт Камбербэтч говорит довольно быстро, это отличный способ научиться воспринимать на слух любую манеру речи. Полезная лексика: alibi — главное доказательство невиновности. Misfits Сериал для любителей комедийной фантастики с уровнем английского выше среднего. Рассказывает про группу молодых правонарушителей, которые получили сверхъестественные способности после странной грозы. «Отбросы» — это широкий спектр разнообразных британских акцентов. В этой научно-фантастической драме главные герои с разных уголков Британии, поэтому вы научитесь понимать все диалекты. Полезная лексика: Pic n Mix — возможность выбора разных мелочей при покупке (как правило, сладостей). Смотрите сериалы правильно Хотите, чтобы просмотр сериалов в оригинале приносил максимальную пользу? Соблюдайте три основные правила: Выбирайте сериалы с короткими эпизодами, чтобы не перегружать себя новой лексикой.

Смотрите с субтитрами на английском, а не родном языке. Чтение и прослушивание одновременно — лучший способ заставить мозг усваивать новую лексику.

Старайтесь как можно реже останавливать видео и искать слова, которые вы не понимаете, так как это помешает насладиться сюжетом. Попытайтесь понять значение из контекста. Просмотр фильмов в оригинале может стать отличной практикой, но для хорошего понимания нужны фундаментальные знания. Запишитесь на курсы в Grade, чтобы повысить уровень английского, подготовиться к экзаменам или поучаствовать в языковых клубах. Наша школа английского языка предлагает уникальный подход к обучению, который поможет вам достичь желаемых результатов быстрее и проще. С крупнейшим образовательным центром учить английский еще интереснее, чем с помощью сериалов. Убедитесь в этом лично!