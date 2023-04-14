На НПЗ у Швеції затримали російську шпигунку

На нафтопереробному заводі в шведському місті Гетеборг затримали жінку, підозрювану у корпоративному шпигунстві.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє TV4 Nyheterna.

Операція була проведена в четвер вдень і оточена високою секретністю.

Поліція дуже неохоче розповідає про справу, але за інформацією TV4 Nyheterna, йдеться про жінку, яка була заарештована на заводі Preemraff на Хісінген в Гетеборзі. За інформацією джерел TV4 Nyheterna, вона, ймовірно, громадянка Росії.

Пізніше вона була заарештована і, ймовірно, підозрюється в корпоративному шпигунстві.

Як зазначається, підозри у шпигунстві спочатку розслідує звичайна поліція. Поліція безпеки (Säpo) повинна бути проінформована про це, що вона могла підтвердити в п’ятницю вранці.

«Ми знаємо про це, але це справа поліції, тому ви повинні звернутися туди», – каже Габріель Вернштедт, прессекретар Säpo.