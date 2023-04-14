Леді Гага отримала посаду у Білому домі

Про це пише The New York Times.

Співачка та акторка Леді Гага, музикант Джон Батіст, режисерка Шонда Раймс, акторка Дженніфер Гарнер і акторка Анна Дівер Сміт призначені у президентський комітет з мистецтва та гуманітарних наук — раду, яка консультуватиме президента Джо Байдена з питань культурної політики.

Комітет, створений у 1982 році Рональдом Рейганом, відповідає за надання рекомендацій президенту та керівникам Національного фонду гуманітарних наук, Національного фонду мистецтв та Інституту музейних і бібліотечних послуг. Він був розпущений у серпні 2017 року, але адміністрація Байдена у вересні минулого року його поновила.

«Вітаємо новопризначених членів Президентського комітету з мистецтва та гуманітарних наук на чолі з Брюсом Коеном і Леді Гагою. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю, щоб позитивно вплинути на роботу в галузі мистецтва, бібліотек, музеїв і гуманітарних наук по всій країні», — йдеться в офіційному обліковому записі комітету в Twitter.

До комітету входять 24 члени — це вагомі імена зі світу розваг і медіа, провідні науковці та літературознавці.

Виконавчий директор комітету Ціоне Волде-Майкл сказав у заяві, що група «покликана виконувати значущу роботу, яка позитивно вплине на мистецтво, бібліотеки, музеї та публічну гуманітарну роботу громад по всій країні».

Відновлення діяльності комісії відбувається в той час, коли багато хто вважає, що гуманітарні науки опинилися в небезпеці: кількість вступників до закладів вищої освіти різко скоротилася, а фінансова підтримка наукових досліджень зменшилася.

У 2017 році комітет розпустили, коли тодішні його члени засудили те, що вони назвали «групами ненависті та терористів», які виступили з підтримкою президента Дональда Трампа і вбили та поранили своїх співгромадян у Шарлотсвіллі.

У відповідь Білий дім опублікував заяву, в якій йшлося, що Трамп уже планував розпустити комітет, описавши його існування як «невідповідальний спосіб витрачати американські податкові долари».

Протягом свого терміну Трамп неодноразово пропонував розпустити як Національний фонд мистецтв, так і Національний фонд гуманітарних наук. Але обидві інституції продовжували існування, значною мірою завдяки двопартійній підтримці в Конгресі.

Фонди мистецтв і гуманітарних наук отримали по $207 млн на 2023 фінансовий рік.

Нещодавно відновлений комітет буде керуватись через Інститут музейних і бібліотечних послуг, який отримав $294,8 млн на 2023 фінансовий рік. Він також збиратиме кошти для своєї діяльності.

Коли президент Байден оголосив, що відновить комісію, він назвав мистецтво та гуманітарні науки «душею Америки». У своїй заяві в 13 квітня продюсер Брюс Коен, який став співголовою разом з Леді Гагою, нагадав ці слова.