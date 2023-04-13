ЗСУ ліквідували 540 окупантів

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3646 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10)
- артилерійських систем – 2777 (+7)
- РСЗВ – 535 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 283 (+1)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 320 (+1)
Дані уточнюються.
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