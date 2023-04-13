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ЗСУ ліквідували 540 окупантів

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

втрати росії станом на 13.04.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3646 (+0)
  • бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10)
  • артилерійських систем – 2777 (+7)
  • РСЗВ – 535 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 283 (+1)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7)
  • спеціальної техніки ‒ 320 (+1)

Дані уточнюються.

13 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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