Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року — WP За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази, який поширив сотні файлів на платформі Discord » ЗСУ ліквідували 540 окупантів Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових, 3646 танків, 2339 безпілотників, 307 літаків та 293 гелікоптери Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 3646 (+0)

бойових броньованих машин ‒ 7053 (+10)

артилерійських систем – 2777 (+7)

РСЗВ – 535 (+0) од.

засобів ППО ‒ 283 (+1)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+5)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5637 (+7)

спеціальної техніки ‒ 320 (+1) Дані уточнюються.