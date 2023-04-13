Жерара Депардьє звинуватили у домаганнях 13 жінок

Про це пише BBC, з посиланням на французьке видання Mediapart.

Імовірні жертви дій Депардьє стверджують, що актор хапав їх, намагався засовувати свої руки в їхню спідню білизну і відпускав на їхню адресу непристойні зауваження.

За словами жінок, це відбувалося протягом останніх 20 років під час зйомок кіно та телефільмів, а також у громадських місцях.

Адвокат Депардьє заявив, що актор «офіційно відкидає усі звинувачення, які можуть підпадати під кримінальне законодавство».

Два роки тому французька прокуратура розпочала стосовно Депардьє розслідування за підозрою у зґвалтуванні молодої актриси, яке нібито сталося у 2018 році. Ці звинувачення актор також заперечує. Правоохоронці Франції повідомили агентству AFP, що це розслідування все ще триває.

У розслідуванні Mediapart сказано, що актор ставав агресивним, коли йому відмовляли, і дуже наполегливо намагався обмацати їхні груди, талії та сідниці.

Багато жінок розповіли Mediapart, що така поведінка Депардьє на зйомках залишалася безкарною і навіть супроводжувалася сміхом оточуючих. «Дорослі дозволили актору схопити мене за груди на очах у всіх», — сказала одна з актрис, якій на той час було 17 років.

Після публікації Mediapart паризька прокуратура повідомила AFP, що «поки не отримувала якихось нових скарг» щодо Депардьє.

Жерар Депардьє, якому зараз 74 роки, — один із найзнаменитіших французьких акторів, він знявся у більш ніж 180 фільмах і став символом французького кінематографу.

У 2013 році дії Депардьє викликали шквал обурення у Франції, коли він залишив країну на знак протесту проти високих податків для багатих і прийняв російське громадянство.

Указ про надання французькому акторові російського громадянства у січні 2013 року підписав російський президент Володимир Путін. Тоді ж Депардьє приїхав до Саранська, де керівництво Мордовії запропонувало йому квартиру чи будинок. У тому ж місяці йому було надано звання «Почесний удмурт».

У лютому 2013 року Жерар Депардьє отримав від голови Чечні Рамзана Кадирова звання почесного громадянина республіки та ключі від п’ятикімнатної квартири у центрі Грозного.

Актор заявляв, що дуже любить Росію, але жити має намір у Бельгії. У 2015 році Депардьє заявив, що готовий померти за Росію, бо жити «в країні Путіна» добре.

Російські ЗМІ повідомляли, що Депардьє прийняв православ’я.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Депардьє засудив дії Кремля, назвавши їх «божевільною, неприпустимою надмірністю», але при цьому заявив, що російський народ не винен у поведінці свого президента. А у листопаді він закрив свій продюсерський центр в Росії через паузу в проєктах.