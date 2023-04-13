За витоком документів Пентагону може стояти працівник військової бази, який поширив сотні файлів на платформі Discord

Про це мовиться в статті The Washington Post.

Автори ствердили, що поспілкувалися з одним із членів чату на популярній геймерській платформі Discord, куди, імовірно, були надіслані понад сотні секретних документів американського оборонного відомства.

Зазначається, що людина, яка стоїть за витоком секретних документів — «OG», молодий харизматичний любитель зброї та працівник однієї з військових баз. Він поділився надсекретними даними з групою далеких знайомих, що шукали спілкування в умовах ізоляції через пандемію.

Дані, які публікував OG, охоплювали низку делікатних тем, які могли бачити лише люди, що пройшли багатомісячну перевірку. За словами учасника, це були надсекретні звіти про місцезнаходження і пересування високопоставлених політичних лідерів, а також тактична інформація про збройні сили. Геополітичний аналіз. Інформація про спроби іноземних урядів втрутитися у вибори. «Якщо ви могли про це подумати, це було в цих документах».

«Об’єднана спільною любов’ю до зброї, військового спорядження та Бога, група з приблизно двох десятків людей — переважно чоловіків і хлопців — у 2020 році створила клуб, до якого можна потрапити лише за запрошеннями, на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord. Але минулого року вони не звернули на це уваги, коли чоловік, якого дехто називає «OG», опублікував повідомлення, переповнене дивними абревіатурами та жаргонізмами. Слова були незнайомі, і мало хто прочитав довгу записку, пояснив один з учасників. Але він шанував OG, який стверджував, що знає таємниці, які уряд приховує від простих людей», — мовиться в матеріалі.

Чоловік розповів групі, що він годинами працював над секретними документами, щоб поділитися ними зі своїми товаришами на сервері Discord, який він контролював. Зокрема він читав учасникам чату лекції про світову політику і таємні урядові операції. Він хотів «тримати нас в курсі подій», — сказав один з членів групи, і, схоже, думав, що його інсайдерські знання допоможуть іншим захиститися від неспокійного світу навколо них.

Стверджується, що розповідь першого учасника сервера, який говорив на умовах анонімності, підтвердив і другий хлопець. Обидва «знають справжнє ім’я OG, а також штат, де він живе і працює», але відмовилися ділитися цією інформацією, поки ФБР шукає джерело витоку.

«Ми всі дуже зблизилися один з одним, як згуртована сім’я, — згадує учасник гурту. «Ми залежали один від одного». Він розповів, що інші члени групи, і особливо OG, консультували його під час нападів депресії і допомагали йому емоційно врівноважитися. «Нам не бракувало любові один до одного».

Журналісти пишуть, що OG був беззаперечним лідером. Учасник описав його як «суворого». Він встановлював «ієрархію» і очікував, що інші будуть уважно читати засекречену інформацію, якою він ділився. Коли їхня увага слабшала, він сердився.

«Тоді OG змінив тактику. Замість того, щоб витрачати час на копіювання документів з клавіатури, він сфотографував справжні статті і закинув їх на сервер. Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж звичайні текстові зображення. Деякі з них містили детальні схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських об’єктах електроенергетики. Інші описували потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів. Ще одна стаття містила фотографії китайської повітряної кулі-шпигуна, яка пролетіла над країною в лютому, зняті з висоти людського зросту, ймовірно, з літака-шпигуна U-2, а також схему кулі і прикріплених до неї технологій спостереження», — пишуть автори WP.