Южная Корея не будет отправлять летальную помощь Украине

Сеул подтвердил свое решение не отправлять летальное оружие Киеву после утечки документов Пентагона, в которых якобы говорится, что высокопоставленные южнокорейские чиновники обсуждали целесообразность продажи артиллерийских снарядов США из-за опасений, что эти боеприпасы могут оказаться в Украине.

«Политика правительства не предоставлять летальное оружие Украине остается неизменной», – заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Корейской службе «Голоса Америки».

«Республика Корея и правительство США обсуждали возможности поддержки Украины в ее стремлении защитить свободу. Однако мы не можем подтвердить детали дискуссии», – продолжил представитель военного ведомства, не вдаваясь в детали.

Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Она также присоединилась к США и западным демократическим странам, введя санкции против России в связи с вторжением Москвы в Украину.

Но в то время как Запад увеличивал объемы вооружений, поставляемых Украине для ее противостояния России, Сеул воздерживался от поставок помощи летального характера.

Вашингтон с конца прошлого года хотел закупить у Сеула артиллерийские снаряды, чтобы пополнить запасы США, истощившиеся от поставок Киеву.