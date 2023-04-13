В Україні засмучені витоком розвідданих США щодо оцінки контрнаступу

В Україні засмучені витоком США щодо оцінки контрнаступу, де йдеться про те, що Україні вдасться отримати «скромні територіальні здобутки». Українські посадовці вважають, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ — Politico

Зокрема, високопосадовці України розповіли журналістам, що засмучені витоком «цілком таємної» лютневої оцінки, яка свідчить про те, що Україна отримає лише «скромні територіальні здобутки» від запланованого контрнаступу.

Газета The Washington Post, яка повідомила про цей документ у понеділок, заявила, що він є частиною витоку секретних даних американської розвідки про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших гарячих точках світу.

Київ заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості Збройних сил України.

Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві заявила, що «ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу».