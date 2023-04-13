США запровадили санкції проти банку в Угорщині

Міністерство фінансів США в середу оголосило санкції проти Міжнародного інвестиційного банку – кредитної установи, що базується в Будапешті, має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Як стверджує влада США, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті «дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі», а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.