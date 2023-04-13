США запровадили додаткові санкції проти РФ

Міністерство фінансів США в середу оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Спільно з Великою Британією США запроваджують санкції проти холдингу USM Holding, пов’язаного з російським олігархом і одним із найбагатших людей Росії Алішером Усмановим, проти якого обмеження були запроваджені ще в березні 2022 року.

«У розпорядженні Усманова є широка мережа підприємств у фінансових гаванях і члени сім’ї, через яких він здійснює фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції», – вважають у Мінфіні США.

Американська влада стверджує, що через USM Holding Усманов контролює і володіє більшістю своїх компаній. Санкції поширюються також на понад два десятки юридичних осіб, пов’язаних із холдингом, що базуються в Росії, Узбекистані, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Водночас окремим рішенням Мінфін США дозволив окремі операції, пов’язані з діяльністю видавничого дому «Коммерсант», оператора зв’язку «Мегафон» та холдингу «Металоінвест».

Окремо Державний департамент США вніс до санкційного переліку 27 фізичних та юридичних осіб, що працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну Росії проти України, а також додаткові компанії, пов’язані з державною корпорацією «Росатом».