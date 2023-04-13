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Шмигаль зустрівся із главою Пентагону і попросив винищувачі для України

Шмигаль зустрівся із главою Пентагону і попросив винищувачі для України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ході свого візиту до США зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє CNN.

По завершенню зустрічі Шмигаль попросив Остіна надати України винищувачі F-15 і F-16, а також ракети дальнього радіусу дії.

«Ми виграємо цю війну, але для того, щоби досягти цієї мети скоріше та з меншими втратами, Україна потребуватиме більшої військової підтримки», – зазначив український прем’єр.

Остін не став коментувати конкретні запити, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки в США для України.

«Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва», – сказав він.

13 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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