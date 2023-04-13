Рік тому Україна завдала удару по російському крейсеру «Москва» неподалік острова Зміїний

Про це нагадало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» допоміг флагману чорноморського флоту РФ знайти інший, єдино можливий для «русского воєнного корабля» курс — на… дно!» — наголошує пресслужба.

Військові запевняють, що знищення російського крейсера «Москва» приголомшливий успіх у війні з противником. Два удари українських оборонців допомогли звільнити тоді тимчасово окупований острів Зміїний, змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи та знизити рівень загроз з Чорного моря.

Крім того, наші воїни комплексом «Нептун» ударили по морально-психологічному стану російського війська та запевнити їх, що деокупація півострова Крим — неминуча.

«Співробітники воєнної розвідки України вітають причетних до знищення «Москви» воїнів та усіх українців з річницею переломної, важливої, славетної події!» — пишуть в ГУР.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові двома ракетами «Нептун» влучили в російський крейсер «Москва». На ньому спалахнула пожежа, в підсумку корабель затонув.