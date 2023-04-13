РФ втратила біля Бахмута вбитими й пораненими близько 4,5 тис. військових за 2 тижні, — Генштаб

Про це звітував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

«Лише протягом двох останніх тижнів, у районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4500 «вагнерівців» та військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації. У деяких підрозділах російських окупаційних військ мобілізовані військовослужбовці масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Зазначається, що командування вчиняє жорстокі, незаконні розправи стосовно відмовників. Зокрема їх саджають у ями для здійснення психологічного та фізичного тиску. А для найбільш непокірних — влаштовано катівню», — зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Зокрема бригадний генерал поінформував, що Бахмутський напрямок залишається найтяжчим, там загарбники ведуть наступальні дії у центральній частині міста.

«Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій та понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння», — ствердив Олексій Громов.