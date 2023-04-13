Путін особисто схвалив арешт кореспондента WSJ Гершковича

Російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це повідомляє Bloomberg.
Співрозмовники агентства заявили, що ініціатива затримання журналіста походила від вищих посадових осіб російських спецслужб, а остаточне рішення приймав Путін. На думку опитаних джерел, це рішення свідчить про те, що в Кремлі стає все більше прихильників жорсткого курсу, направленого на протистояння з США.
Глава Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова сказала агентству заявила, що ця подія є “тривожним дзвінком” не тільки для США, але і для всього Заходу.
“Це свідчить про те, що, на думку Путіна, повернення до стабільних і надійних стосунків немає”, – сказала Полякова.
Видання припускає, що росіяни можуть спробувати обміняти Гершковича на бізнесмена
Bloomberg припускає, що російська влада може спробувати обміняти Евана Владислава Клюшина, який у США був визнаний винним у зламах комп’ютерних мереж компаній та інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів.
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