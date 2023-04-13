Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без дружини

Про це пише BBC.

Подружжя опублікувало заяву в тому ж дусі, що і палац: «Герцог Сассекський буде присутній на коронаційній службі у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі і принцесою Лілібет».

Оголошення означає, що принц Гаррі візьме участь в історичній церемонії разом з іншими членами королівської сім’ї, громадськими діячами, світовими лідерами та 450 представниками благодійних організацій та громадських груп.

Журналісти ствердили, що ані прессекретар пари, ані Букінгемський палац не прокоментували це рішення, але в соціальних мережах думки сильно розділилися: «прихильники хвалили Меган за те, що вона постояла за себе, в той час, як опоненти критикували її за «зневагу» до своїх королівських родичів».