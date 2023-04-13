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Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без дружини

Принц Гаррі
Букінгемський палац повідомив, що герцог Сассекський Гаррі буде присутній на коронації короля Сполученого Королівства Чарльза III без своєї дружини Меган Маркл

Про це пише BBC.

Подружжя опублікувало заяву в тому ж дусі, що і палац: «Герцог Сассекський буде присутній на коронаційній службі у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі і принцесою Лілібет».

Оголошення означає, що принц Гаррі візьме участь в історичній церемонії разом з іншими членами королівської сім’ї, громадськими діячами, світовими лідерами та 450 представниками благодійних організацій та громадських груп.

Журналісти ствердили, що ані прессекретар пари, ані Букінгемський палац не прокоментували це рішення, але в соціальних мережах думки сильно розділилися: «прихильники хвалили Меган за те, що вона постояла за себе, в той час, як опоненти критикували її за «зневагу» до своїх королівських родичів».

13 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес

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