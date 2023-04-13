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Польща просить у Німеччини дозволу передати Україні літаки МіГ-29 зі старих запасів НДР

МіГ-29 Словаччина
Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР

Про це пише Der Tagesspiegel.

«Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка», — йдеться у повідомленні.

Відповідний лист уже надійшов у Берлін.

«Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися», — пояснили журналісти.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від Національної народної армії НДР. Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня заявив, що польські ВПС нині мають близько десятка таких.

13 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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