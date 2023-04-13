Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року — WP

Згідно з даними із секретних матеріалів, оприлюднених у мережі, очікується, що війна між Україною та Росією триватиме до 2024 року, і жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту — The Washington Post із посиланням на «злиті» секретні матеріали розвідки США

Видання зазначає, що навіть якщо Україна поверне собі «значні» території і завдасть «значних втрат російським військам» (що, на думку американської розвідки, є малоймовірним), здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.

«Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях», – йдеться в документі, який раніше не розголошувався.

Оцінка, що ґрунтується на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєння і техніки кожної зі сторін, може заохотити критиків війни, які закликали великі держави, такі як США і Китай, підштовхнути Київ і Москву до врегулювання і припинення конфлікту, який призвів до вимушеного переміщення мільйонів людей, а також загибелі і поранень сотень тисяч.

Окрім прогнозу затратного відкритого конфлікту, нещодавно оприлюднений документ також передбачає, як українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою, і передбачає, що рік завершиться для обох сторін лише «незначними» територіальними здобутками в результаті «недостатньої кількості військ і постачання для ефективних операцій».

У матеріалі вказується, що така патова ситуація, коли жодна зі сторін не досягне вирішальної переваги, описується в документі як «найбільш імовірний сценарій».