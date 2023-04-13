Норвегія висилає 15 російських розвідників-дипломатів

Уряд Норвегії вирішив оголосити персонами нон грата 15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям у країні.

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

“15 офіцерів розвідки брали участь у діяльності, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом. Це важливий крок у протидії та зниженні рівня активності російської розвідки в Норвегії, а отже, у захисті наших національних інтересів”, – заявила глава МЗС Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що діяльність цих розвідників відстежувалась протягом тривалого часу. Відповідні російські офіцери повинні незабаром залишити Норвегію. Ба більше, країна не буде видавати візи офіцерам розвідки, які бажають приїхати до Норвегії.

“Нині росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії. Ми дуже серйозно ставимося до цього і вживаємо заходів щодо протидії діяльності російської розвідки в нашій країні. Ми не дозволимо офіцерам російської розвідки діяти під дипломатичним прикриттям у Норвегії”, – додала Гуйтфельдт.

Сьогоднішнє рішення ґрунтується на прийнятому у квітні 2022 року рішенні уряду видворити трьох офіцерів російської розвідки з Норвегії.