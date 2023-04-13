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Німеччина дозволила Польщі передати Україні МіГ-29 із запасів НДР, – Spiegel

МіГ-29 Словаччина
Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням погодити поставку в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Варшава отримала зі старих запасів НДР

Про це пише Der Tagesspiegel.

«Польща звернулася до федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка», — йдеться у повідомленні.

Відповідний лист уже надійшов у Берлін.

«Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися», — пояснили журналісти.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на прохання Польщі.

«Уряд Німеччини хоче вирішити цього четверга, чи дасть він згоду Польщі на поставку винищувачів МіГ-29 радянського виробництва в Україну», — цитує міністра агентство DPA.

13 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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