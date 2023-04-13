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Модель «Нептуна», який уразив крейсер «Москва», виставили на аукціон у Чехії

модель,нептун

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» вирішила виставити на продаж модель комплексу «Нептун», з якого рік тому уразили крейсер «Москва». Цю модель подарував президент Петр Павел.

Про це повідомили у Twitter чеської ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.

«Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети «Нептун» влучили в російський крейсер «Москва». Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте», – йдеться у повідомленні. 

13 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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