Модель «Нептуна», який уразив крейсер «Москва», виставили на аукціон у Чехії

Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» вирішила виставити на продаж модель комплексу «Нептун», з якого рік тому уразили крейсер «Москва». Цю модель подарував президент Петр Павел.

Про це повідомили у Twitter чеської ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.

«Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети «Нептун» влучили в російський крейсер «Москва». Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте», – йдеться у повідомленні.