Міністр освіти пропонує скоротити кількість предметів у школах

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути зменшена.

Таку думку він висловив у програмі “Сніданок з 1+1” у четвер, 13 квітня, коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки.

“Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена”, – сказав Лісовий, його цитує “Інтерфакс-Україна”.

У цьому контексті міністр зазначив, що у вказаному питанні є доцільність, але необхідно підходити до цього виважено.

“Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти… Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати”, – зазначив він.