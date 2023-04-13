Директор ЦРУ: Россия может стать «экономической колонией» Китая

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная кампания президента России Владимира Путина в Украине обернулась «огромным стратегическим провалом», и что Москва может вскоре стать «экономической колонией Китая».

«Только подумайте, какое влияние на экономические перспективы России окажут не только потери в живой сил и технике, но и унижение, которое испытала российская армия, выявление ее слабостей, долгосрочный ущерб от санкций и мер экспортного контроля, а также исход более тысячи западных фирм», – заявил Бернс, выступая в Университете Райса в Хьюстоне.

«Подумайте, что в начале войны Путин намеревался расколоть и ослабить НАТО, а на самом деле НАТО сейчас сплоченно, как никогда. Блок только что принял в свои ряды нового члена, Финляндию, и скорее всего примет еще одного – Швецию», – сказал он.

«И если взглянуть на реальную ситуацию, то можно увидеть, что Россия становится все более и более зависимой от Китая и в некоторых отношениях рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья в эту страну», – сказал Бернс, добавив, что Путин сам ведет Россию к этому.

В конце 2021 года президент Джо Байден отправлял Бернса в Москву в рамках последних попыток уговорить Путина не начинать войну, но глава ЦРУ вернулся с убеждением, что президент России уже принял решение. По мнению Бернса, Путин едва ли извлечет уроки из своих ошибок, допущенных за последние 14 месяцев.

«Он ставит на то, что ему удастся перемолоть украинцев и измотать Запад. Он думает и хочет, чтобы мы думали, что он может заставить время работать на него, – сказал Бернс в своем вступительном слове. – Он по-прежнему убежден, что Украина важнее для него, чем для нас. Думаю, Путин так же ошибся в этой ставке, как и в своих предположениях перед вторжением».

В марте председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву и подписал долгосрочные соглашения с Путиным, предоставляющие китайским фирмам непропорционально большой доступ на рынок в таких секторах, как финансы, технологии, сельское хозяйство и космос.

Ожидается, что эти соглашения расширят использование Россией китайского юаня.

Взамен, по мнению наблюдателей, Путин извлек нужную ему сейчас выгоду, которая включает в себя влиятельное политическое прикрытие со стороны китайского коллеги, который избегает прямого осуждения российского вторжения.

«Думаю, партнерство между Китаем Си Цзиньпина и Россией Владимира Путина сегодня очень крепкое», – сказал Бернс.

Тем не менее, Пекин пока воздерживается от отправки оружия Москве для использования на поле боя. Китай предложил квазимирный план прекращения войны в Украине и дистанцировался от бряцания ядерного оружия, которым занимается Путин.

«Это важное партнерство, которому, я думаю, привержены оба лидера. Но во всяком случае пока это не “безграничная” дружба», – резюмировал Бернс.